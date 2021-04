動画配信サービスのdTVが24日、5月からの追加配信作品を発表した。

dTVは「更なる配信ラインナップ拡充を図り、ゴールデンウィーク中もおうち時間を楽しく過ごせるように」と5月1日からの追加配信作を告知。『県庁おもてなし課』『蜩ノ記』『だいじょうぶ3組』などの話題となった人気邦画作品を独占配信するほか、『ジュラシック・ワールド/炎の王国』『トランスフォーマー/最後の騎士王』といった大ヒットを記録した洋画作品も順次配信する。

また、嵐・相葉雅紀がナビゲーターとして映画ナレーションに初挑戦した、日本列島で暮らす生き物たちの知られざる家族愛をテーマに2年半にわたる密着撮影を敢行したネイチャードキュメンタリー『日本列島 いきものたちの物語』や、もののけ島に住む赤鬼と青鬼の友情を軸に人間の子どもとの交流を描いた3DCGアニメーション『friends もののけ島のナキ』など話題となった人気作品を独占配信。

さらに、BTSが2018年10月にニューヨークで公演を行った『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' NEW YORK』や全世界62公演206万人を動員したワールド・ツアー『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'』で夢のウェンブリースタジアム(ロンドン)での公演を収めた『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF' LONDON』などのライブ映像のみならず、ワールドスタジアムツアー『'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF'』に密着したドキュメンタリー映画第3弾『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』などBTS関連作品4タイトルも独占配信する。

■主な5月配信ラインナップ