『ゴジラ FINAL WARS』シリーズより、ガイガン(2004)がS.H.MonsterArtsに大決戦Ver.となって再び登場。「S.H.MonsterArts ガイガン(2004)大決戦Ver.」(15,180円/税込)として、プレミアムバンダイで2021年4月23日16時から予約受付がスタートする。

「S.H.MonsterArts ガイガン(2004)大決戦Ver.」では、本体の造形・彩色は当時のままに、ギガリューム・クラスターエフェクトとチェーンパーツが付属。各パーツの組み換えにより「改造ガイガン」を再現できる。ブラッディチェーンソーは回転式となっている。サイズは全高約180mm。

セット内容は本体に加え、改造ガイガン用差し替えパーツ各種、ギガリューム・クラスターエフェクト、ギガリューム・クラスターエフェクト用支柱/台座、チェーンパーツ×4。

TM & (C) TOHO CO., LTD.