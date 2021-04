5月29日と30日に東京・日比谷公園エリアにて開催されるイベント「日比谷音楽祭2021」の出演アーティスト第2弾が発表された。

「日比谷音楽祭」は亀田誠治が実行委員長を務めるイベント。今回の発表ではアイナ・ジ・エンド(BiSH)、家入レオ、生田絵梨花(乃木坂46)、OAU、GAKU-MC、奇妙礼太郎、GLAY、ストレイテナー、武部聡志、The たなしん・パーク・オーケストラ、チャラン・ポ・ランタン、半崎美子、miwa、yonawo、wacciら26組の出演が明らかになった。

各プレイガイドでは日比谷公園大音楽堂「YAON」ステージの無料鑑賞チケットの抽選申し込みを受付中。各ステージの模様はU-NEXTでも生配信される。なお本イベントは新型コロナウイルス感染拡大の状況により、政府や自治体からの要請があった場合は無観客配信イベントとしての開催に切り替わる可能性もあるとのこと。

日比谷音楽祭2021

2021年5月29日(土)東京都 日比谷公園 / 東京ミッドタウン日比谷

YAONステージ

DREAMS COME TRUE / The Music Park Orchestra with KREVA、Little Glee Monster

ONGAKUDOステージ

OAU / 東京消防庁音楽隊 / 平井秀明 / yonawo

KADANステージ

奇妙礼太郎 / The たなしん・パーク・オーケストラ(たなしん / みのミュージック / YOYOKA)

HIROBAステージ

上妻宏光 / 大島花子 / 山本拓夫 ハロクライン w/三沢またろう

KOTONOHAステージ

小倉博和 / 四家卯大

2021年5月30日(日)東京都 日比谷公園 / 東京ミッドタウン日比谷

YAONステージ

GLAY / The Music Park Orchestra with アイナ・ジ・エンド、南里沙、山岸竜之介、山弦(小倉博和 / 佐橋佳幸)/ The Music Park Orchestra with 上妻宏光、生田絵梨花、桜井和寿、新妻聖子、MIYAVI、YOYOKA

ONGAKUDOステージ

ストレイテナー(アコースティックセット) / 武部聡志 with 家入レオ、新妻聖子、半崎美子、miwa / チャラン・ポ・ランタン / 由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

KADANステージ

和楽器グループ 龍声 ~Ryusei~(長須与佳、清野樹盟、清野さおり、佐久間杜和能、樋口千清代) / 山岸竜之介 / wacci

HIROBAステージ

GAKU-MC / 半崎美子 / マレー飛鳥 meets 空に油