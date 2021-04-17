TVアニメ「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART!」の追加キャスト情報が発表された。

大学衛星の寄宿校を訪れる刑事のジェフェルソン・ナティピタッド役を三上哲、寄宿校の校長でクッキーを焼くのが趣味なクッキー先生ことステラ・ロスノフスキ役を三田ゆう子が担当。寄宿校のコーチ・柳田球美役に植田佳奈、寄宿校の保健医であるヨハン・ラインハルト・ロバーツ役に森嶋秀太、宇宙撫子候補生のチャル・ヴァルター役に近藤玲奈がキャスティングされた。

「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART!」は、宇宙一の座をかけてさまざまなスポーツに挑む美少女たちをSFとスポ根の要素を交え描く物語。本日4月17日25時30分より、第2話「走り出す夢」がオンエアされる。放送に先がけ第2話の場面カットも公開された。

TVアニメ「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART!」

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：毎週土曜25:30～

CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜日22:30～

BSフジ：毎週火曜日24:30～

配信情報

Amazon Prime Video：最速見逃し配信

スタッフ

原案：林宏樹

監督：佐々木勅嘉

シリーズ構成：香椎葉平

キャラクターデザイン：春山和則

美術監督：中原英統

色彩設計：近藤直登

撮影監督：堀川和人

音響監督：なかのとおる

音楽：hisakuni、賀佐泰洋、山崎真吾、曽木琢磨、高橋祐子、トミタカズキ、横地健太

劇伴制作：SUPA LOVE

制作：アニメーションスタジオ・セブン

キャスト

明星かなた：諸星すみれ

エヴァ・ガレンシュタイン：石川由依

シェリイ・ウォン：富田美憂

リディア・ガートランド：鬼頭明里

ヤナ・クリストファ：早見沙織

パリア・レスピーギ：南條ひかる

ジェフェルソン・ナティピタッド：三上哲

ステラ・ロスノフスキ：三田ゆう子

柳田球美：植田佳奈

ヨハン・ラインハルト・ロバーツ：森嶋秀太

チャル・ヴァルター：近藤玲奈

※高橋祐子の高ははしごだかが正式表記。