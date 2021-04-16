8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の出演アーティスト第1弾が発表された。

3月にステートメントと合わせ、今年は国内アーティストのみで構成されることがアナウンスされた「FUJI ROCK FESTIVAL」。第1弾ではRADWIMPS、MAN WITH A MISSION、PUNPEEやBIMらを擁するSUMMIT、King Gnu、Cornelius、The Birthday、ROVO、電気グルーヴ、忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER、平沢進＋会人（EJIN）、CHAI、OAUなどの出演が決定した。

忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVERは池畑潤二が率いる“豪華絢爛なロックン・ロール・ショー”で、MCとしてクリス・ペプラー、ゲストとして奥田民生、甲本ヒロト（ザ・クロマニヨンズ）、トータス松本（ウルフルズ）、YONCE（Suchmos）ら12組が参加。またRADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴの3組は各日のヘッドライナーを務める。

FUJI ROCK FESTIVAL '21

2021年8月20日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+） / THE BAWDIES / ドレスコーズ / H ZETTRIO / Kan Sano / KID FRESINO（BAND SET） / LITTLE CREATURES / OKAMOTO'S / 5lack / TENDOUJI / 手嶌葵 / Vaundy / Yogee New Waves / yonige / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / KOTORI



2021年8月21日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

King Gnu / Cornelius / The Birthday / ROVO / AJICO / Char / DENIMS / envy / カネコアヤノ / KEMURI / Mega Shinnosuke / milet / 光風 & GREEN MASSIVE / MONOEYES / ReN / サンボマスター / SIRUP / The Ska Flames / THE SPELLBOUND / サニーデイ・サービス / THE ALEXX / 草田一駿



2021年8月22日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

電気グルーヴ / 平沢進＋会人（EJIN） / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（ゲスト：UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、SION、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE） / CHAI / OAU / 4s4ki / Awesome City Club / BEGIN / THA BLUE HERB / cero / 羊文学 / 君島大空 合奏形態 / MONO NO AWARE / 折坂悠太（重奏） / STUTS（(Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI） / TENDRE / yonawo



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