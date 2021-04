あきんどスシローは、既存店舗のキッチン設備を活用し、販売のみを行うテイクアウト専門店「スシロー To Go」の5店舗目である「スシロー To Go JR 亀有駅店」を、東京第一号店として4月22日にオープンする。

「スシロー To Go JR 亀有駅店」がオープン!

「スシロー To Go JR 亀有駅店」がオープンする葛飾区亀有は、大型商業施設も多いが、駅から少し離れると住宅街となっており、買い物する人だけでなく、近隣の住民など多くの人が行き交うエリア。駅を利用する人、買い物・仕事帰りの人などが利用しやすくなっているという。

スシローでは、昨今の高まるテイクアウト需要に合わせて、今後も「スシロー To Go」の店舗出店を加速させ、現在580店舗以上あるスシロー既存店ではカバーできないエリアの人にも、スシローの“うまいすし”を楽しんでもらえるよう、年内計10店舗以上の出店を目指すという。