関西ジャニーズJr.・なにわ男子によるテレビ朝日系バラエティ番組『まだアプデしてないの?』(17日スタート 毎週土曜15:30~※一部地域除く)のオリジナルコンテンツ『アプデラボ』が、ソフトバンクが提供するキャリアフリーのコンテンツ配信サービス「5G LAB」で配信されることが16日、明らかになった。17日の地上波初回放送後から公開される。

『アプデラボ』では、なにわ男子がさまざまなことに挑戦する「実験企画」で、オリジナルXRコンテンツを配信していく。まずは、メンバー7人の表情や動きをきっちりと追う個人カメラと、全体を捉えるカメラの計8台で展開される「FR SQUARE」コンテンツがスタート。通常、番組で画面に映るのはそのとき話している人ということがほとんどだが、このコンテンツでは、他の人が話しているときも、視聴者が見たい人をずっと見ることができる。

そんなFRコンテンツで最初に挑戦するのは「ミッション・イン卓球」。ラリーをしながら与えられたミッションをこなすという“アプデ”された卓球だ。卓球で対決する2人を捉えるカメラ、対決を見守るそれぞれのメンバーたちを捉えたカメラで、存分になにわ男子を楽しむことができる。

大西流星と道枝駿佑の対決は「相手の好きなところ」を言いながらラリーをするというミッション。大西は「みっちーのいいとこたくさん知ってる」と自信満々だが、道枝は「流星くん、運動神経あんまりよくないから(勝てる)」と、違った視点で勝利を予告。

その後も、長尾謙杜 VS 藤原丈一郎、高橋恭平 VS 大橋和也、西畑大吾 VS 藤原丈一郎と対決は続く。「しりとりをしながら」や「カメラに向かって決めポーズ」など、高難易度のミッションにおかしな行動を取るメンバーも現れ、スタジオは爆笑に包まれた。