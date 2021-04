和月伸宏原作による実写映画「るろうに剣心 最終章 The Final / The Beginning」と、映画「トムとジェリー」によるコラボグッズが、4月23日より販売される。

ラインナップされたのは、ステーショナリーやぬいぐるみなど7アイテム。いずれも佐藤健演じる緋村剣心の衣装を着たトムと、新田真剣佑演じる雪代縁の衣装を着たジェリーの姿がデザインされた。全国の「るろうに剣心 最終章」上映劇場および通販サイト・Froovieにて取り扱われる。

(c)2020 Warner Bros. All Rights Reserved. (c) 和月伸宏/ 集英社 (c)2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final」製作委員会