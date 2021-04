アイドルグループ・NEWSの元メンバー・手越祐也が、5月18日に神奈川・横浜スタジアムで開催される横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ戦で人生初の始球式に挑戦することが8日、明らかになった。

この日は「J:COMスペシャルナイター」と題して、始球式や各種イベントを開催。横浜市出身の手越が人生初となる始球式に登場し、試合前の球場を熱く盛り上げる。

手越は「この度僕にとっては人生初の始球式に参加させていただけるとのことで心からうれしく思います。これまでサッカーの番組などをやらせていただいていたので、僕にはサッカーのイメージがあるかと思いますが、 実は野球もよく観ています。また、横浜は僕の出身地ということもあり皆で盛り上げていけるよう頑張ります。球場でお会いできるのを楽しみにしております」とコメントしている。

また、「J:COMスペシャルナイター」の始球式をプロジェクト化し、「GIMME YOUR POWER PROJECT Presented by J:COM」と題して、ファン一体となって横浜DeNAベイスターズを応援する様々な企画を展開。イベントの開催に先立ち、特別企画「手越祐也モザイクアートを完成させよ!」も実施する。完成したモザイクアートは5月18日に、横浜スタジアム、そして「横浜DeNAベイスターズ Special Fan Site by J:COM」でお披露目する予定となっている。

さらに始球式に向けて、手越の動画メッセージも「横浜DeNAベイスターズ Special Fan Site by J:COM」で公開している。