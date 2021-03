『ONE OF US』通常盤ジャケット

『バンドリ!』プロジェクトよりAfterglow の1stアルバム『ONE OF US』が発売された。

『ONE OF US』は、リード曲「ONE OF US」などの新曲を始め、Afterglow始まりの1曲「That Is How I Roll!」や、アニメ『BanG Dream! 2nd Season』挿入歌「ON YOUR MARK」など全11曲を収録。なお、Blu-ray付生産限定盤には「ONE OF US」MVとAfterglow Sound Only Live「As ever」が収録されている。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.