グローバルボーイズグループ・JO1の3rdシングル「CHALLENGER」(4月28日発売)の表題曲「Born To Be Wild」のミュージックビデオ(FULL Ver.)が24日19時、公開された。また、25日0時より、「Born To Be Wild」と「伝えられるなら」の2曲が各種音楽サービスにて先行配信を開始する。

JO1

“JO1、未知の世界へ踏み出す”がコンセプトの3rdシングル「CHALLENGER」。表題曲「Born To Be Wild」は、恐れと期待を胸に、力強くドアを開け一歩を踏み出し力強く乗り越えていく“挑戦”がテーマの楽曲。今回解禁されたMV FULL Ver.では、ドアを開けて一歩を踏み出す“CHALLENGER”であるJO1が、未知の世界に対する期待感と漠然とした恐れの混在を、華麗なパフォーマンスとシックなビジュアルという対比によって、美しい映像で表現している。

1stシングル「PROTOSTAR」では「無限大」の“筋肉キス”、2ndシングル「STARGAZER」では「OH-EH-OH」の“ジャケットダンス”、1stアルバム『The STAR』では「Shine A Light」の“スターダンス”と、これまで毎回話題を集めてきたダンスパフォーマンス。今回の「Born To Be Wild」では、メンバーのワイルドさを表現するため、バイクのアクセルをブンブンとふかす動きを模した、サビ前の“ブンブンダンス”に注目だ。

