グローバルボーイズグループ・JO1が20日、2021年初となるオンラインライブ「JO1 Live Streaming Concert『STARLIGHT DELUXE』」を開催した。

同ライブは、“JO1と一緒に宇宙旅行をする”がコンセプト。前回の『STARLIGHT』よりも曲数を大幅に増やし、パフォーマンスと歌唱を重視して、パワーアップしたJO1の姿を届けた。

宇宙船に乗ってJO1がいる惑星へと向かっている感覚になれる映像で始まり、ステージ上のスクリーンにメンバーが映し出される形で「Starlight」が流れ、JO1が登場。「Shine A Light」、「MONSTAR」を披露し、「Go to the Top! JO1です!」とお決まりのあいさつの後、リーダーの與那城奨は「JO1の惑星にいらっしゃったみなさん、長旅お疲れ様でした」と声をかけ、一人ひとりあいさつした。

そして、「Running」、「GO」を披露すると、タイムスリップを表現した映像が流れ、「高校時代に戻ってみよう!」と表示されると、制服衣装に身を包んだJO1が登場。「やんちゃ BOY やんちゃ GIRL (JO1 ver.)」、「My Friends」を披露した。トークタイムではそれぞれ自分のキャラを生かした高校生をユーモアたっぷりに演じ、大盛り上がり。続いて「YOUNG (JO1 ver.)」をパフォーマンスした。

その後、白衣装へとガラリとイメージチェンジ。「Voice (君の声)」、「Be With You (足跡)」をしっとりと歌い上げた。そして、2021年のメンバーの運勢が発表された後、「伝えられるなら」を初パフォーマンス。豆原が「この曲がJAMのみなさんにとってラッキーソングになればいいなと思っています」と伝えた。

次に、メンバー一人ひとりの持ち味が生かされた、“宇宙船の回復施設”を紹介する映像が流れ、それが終わると赤と黒を取り入れた衣装で「Safety Zone」、「So What」、「GrandMaster (JO1 ver.)」をパフォーマンス。さらに「OH-EH-OH」を披露した。

その後アンコールに突入。ライブTシャツ姿で「ツカメ~It's Coming~ (JO1 ver.)」を披露した。一人ひとりファンにメッセージを届け、與那城は「この旅は終わりですけど僕たちのストーリーはまだまだ続きます」と力強く宣言。最後は「無限大」で締めくくった。

宇宙旅行をテーマにしたアイデア満載のライブに、SNS上では「たくさん考えて工夫して作り上げてくれたんだなっていうのが伝わるライブでした」「衣装もステージも映像の演出も盛りだくさんでワクワクしたよ」などを反響続々。「新制服かわいい」「制服最高すぎる」「白衣装JO1めちゃくちゃ良い」などと衣装も話題に。趣向を凝らした映像を楽しむ声も多く上がった。

JO1は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票により練習生101人の中から選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)によって結成。昨年3月4日にシングル「PROTOSTAR」でデビューし、8月26日に2ndシングル「STARGAZER」をリリース、そして、11月25日に1stアルバム『The STAR』をリリースした。

この日のライブでは、3rdシングル「CHALLENGER」を4月28日に発売することも発表した。同シングルは“JO1、未知の世界へ踏み出す”がコンセプト。4月17日には「JO1 3RD SINGLE『CHALLENGER』リリース記念オンラインショーケースイベント」を、4月18日には「JO1 3RD SINGLE『CHALLENGER』リリース記念オンライントークイベント」を開催することも決定した。

JO1 Live Streaming Concert「STARLIGHT DELUXE」セットリスト

M1 Starlight

M2 Shine A Light

M3 MONSTAR

M4 Running

M5 GO

M6 やんちゃ BOY やんちゃ GIRL (JO1 ver.)

M7 My Friends

M8 YOUNG (JO1 ver.)

M9 Voice (君の声)

M10 Be With You (足跡)

M11 伝えられるなら

M12 Safety Zone

M13 So What

M14 GrandMaster (JO1 ver.)

M15 OH-EH-OH

M16 ツカメ~It's Coming~ (JO1 ver.)

M17 無限大

M17-2 CURTAIN CALL

