竹内佐千子原作によるTVアニメ「赤ちゃん本部長」が、3月28日にNHK総合で放送される。その追加キャストが発表された。
武田本部長役の安田顕に続いて発表されたキャストは5人。部下三人組の西浦役は斉藤壮馬、天野課長役は森久保祥太郎、坂井部長役は坂口哲夫が演じ、ミイコ役は沢城みゆき、橘部長役は大塚芳忠に決定した。
「赤ちゃん本部長」は、体だけ赤ん坊になってしまった47歳の武田本部長と、その部下たちのやり取りを描くコメディ。講談社のWeb雑誌・ベビモフに連載され、単行本は全3巻が刊行されている。
アニメ「赤ちゃん本部長」
NHK総合にて2021年3月28日（日）24:40～25:20
スタッフ
原作：竹内佐千子「赤ちゃん本部長」
監督：安部真理恵
演出：高嶋友也
キャラクターデザイン：島己
音楽：前山田健一
アニメーション制作：Tomovies
制作：NHKエンタープライズ
制作・著作：NHK、テレコムスタッフ
キャスト
武田本部長：安田顕
西浦：斉藤壮馬
天野課長：森久保祥太郎
坂井部長：坂口哲夫
ミイコ：沢城みゆき
橘部長：大塚芳忠
(c)竹内佐千子・講談社/NHK・NEP・テレコムスタッフ