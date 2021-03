あきんどスシローは、既存店舗のキッチン設備を活用し、販売のみを行うテイクアウト専門店として名称に“To Go”の文字を加え、2月にオープンした「スシロー To Go JR 我孫子駅店」に続き、3月11日に2号店「スシロー To Go JR 神戸駅店」をオープンする。

「スシロー To Go JR 神戸駅店」が3月11日にオープン

「スシロー To Go JR 神戸駅店」がオープンするJR神戸駅は、JR線、地下鉄、私鉄など7路線が運行しており、通勤・通学など関西圏内の移動における大型ターミナル駅。周辺に老舗デパートや専門店といったショッピングスポットをはじめ、異国情緒が残る建造物などの観光スポットも多く、駅を利用する観光客やビジネスパーソンはもちろん、ファミリーや友人同士なども利用できる店舗だという。

おすすめ商品の「寿司盛り合わせ」は、「まぐろ」「寒ぶり」「えび」をはじめ、「太巻き」も入って12貫650円。その他スシローの不動の人気ネタを集めた「海鮮ちらし」(580円)や、お客の要望に応えたすし3貫のアラカルトメニューなど、多くの商品を取り揃えているとのこと。