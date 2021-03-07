アニメ制作会社・エイケンの作品を集めた展覧会「アニメサザエさんとともに50年-エイケン制作アニメーションの世界-」が、兵庫・丹波市立植野記念美術館で3月27日から5月30日まで開催される。

2019年3月10日にエイケンが創立50周年を迎えたことを記念し、これまでも行われてきた同社の展覧会。「サザエさん」をはじめエイケンがこれまでに制作してきたアニメの貴重な制作資料の数々が展示される。なお3月27日13時30分からは植野記念美術館2階のエントランスホールで開幕式を実施。同日の13時50分からは2階研修室で展覧会監修者であるエイケン・三井洋子氏を講師に迎えての講演会が催される。さらに3月27日を除く会期中の土、日、祝日にはエイケン作品のアニメを上映する「エイケン制作アニメーションシアター」を行う。

「アニメサザエさんとともに50年-エイケン制作アニメーションの世界-」

期間：2021年3月27日（土）～5月30日（日）※5月3日を除く月曜日は休館日。

時間：10:00～17:00 ※入館は16:30まで。

会場：兵庫県 丹波市立植野記念美術館

入場料：一般800円、大学・高校生400円、小・中学生200円（20名以上の団体割引有り、小学生未満は無料）

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