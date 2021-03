天野こずえ「ARIA完全版 ARIA The MASTERPIECE」全7巻の電子版が、本日3月5日より毎月1巻ずつ各電子書店で販売される。

「ARIA完全版 ARIA The MASTERPIECE」は「AQUA」全2巻と「ARIA」全12巻の計14巻を、全7巻で構成したもの。カバーイラストとカラー扉は紙版の刊行の際に天野が描き下ろしたもので、どの巻も300ページ超えの大ボリュームとなっている。また各電子書店では「ARIA完全版 ARIA The MASTERPIECE」のリリースに先がけ、過去に発売された月刊ウンディーネの内容を網羅できる「月刊ウンディーネ コンプリート・セレモニーBOX」を配信中。同書はアニメ「ARIA」に登場したウンディーネの専門誌を再現したもので、劇中マンガ「プリマをねらえ!」をはじめ、インタビュー記事や水先案内店制服図鑑、グランマの部屋といったコーナーなどが掲載されている。

電子書店・BOOK☆WALKERで各作品を購入した人には、特典として「ARIA完全版 ARIA The MASTERPIECE」「月刊ウンディーネ コンプリート・セレモニーBOX」各巻のイラストを使用したデジタルピンナップをプレゼント。さらに「ARIA完全版 ARIA The MASTERPIECE」1巻の購入者は、デジタルピンナップに加え、同書店のアプリで利用できるカバー画像もゲットできる。

2001年より発表された前身作「AQUA」から数えて、8年にわたり月刊コミックブレイド(マッグガーデン)で連載された「ARIA」。2005年に「ARIA The ANIMATION」のタイトルでアニメ化され、2006年には第2期「ARIA The NATURAL」、2008年には第3期「ARIA The ORIGINATION」も放送された。2015年には「ARIA The AVVENIRE」を劇場上映。本日より、TVアニメ「ARIA」シリーズの放送開始15周年を記念した作品「ARIA The CREPUSCOLO」が全国の劇場で公開される。