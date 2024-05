「機獣新世紀ゾイド公式ファンブック」の復刻版などをまとめた「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX」が、予約・数量限定で8000セット発売される。

玩具「ゾイド」シリーズの展開のひとつとして、2000年代初頭にさまざまなメディアミックスでシリーズ最大のブームとなった「機獣新世紀ZOIDS」。「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX」では、「ゾイドバトルストーリー」や人気キット・ゾイドマンモスを復刻した企画「ZOIDS CORE BOX」の第2弾として、2023年に40周年を迎えた「ゾイド」の過去の企画などが今回も復刻される。

「機獣新世紀ゾイド公式ファンブック」は、コロコロコミック(小学館)で展開されたゾイドとパイロットたちの熱いバトルストーリーと、そのジオラマ写真をまとめた書籍。「機獣新世紀ZOIDS CORE BOX」では、過去に全4巻で発売された同書籍の復刻に加え、その後のファンブック未収録エピソードがすべて掲載される。さらに完全新撮影、新規書き下ろしのストーリーを新たに5巻分展開。当時の「ゾイド」開発者、カメラマン、ライター、スタッフが再結集し、戦いの結末までが描かれる。

また「AZ-02EX ライガーゼロ レイ・グレック仕様【共和国カラー】」を1/72キャラフィギュアとともに同梱。月刊コロコロコミック2003年8月号(小学生)付録の「史上最長ZOIDS セイスモサウルス パノラマポスター」をリデザインしたパノラマポスターも特典として用意された。さらに2023年に開催された「40周年大ZOIDS博2023」の全方位映像が期間限定で視聴できるシリアルコード付きカードも付属する。

価格は税込27500円。予約は6月30日まで全国の書店などで受け付けており、12月11日に発売される。

(c)TOMY/ZW製作委員会・MBS (c)TOMY/ZW製作委員会・テレビ東京 (c)TOMY (c)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.