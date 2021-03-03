押井守が総監督を務めるアニメ「ぶらどらぶ」の後半エピソードにあたる第7話から第12話までの配信日が、3月14日に決定。併せて後半の場面カットが公開された。

「ぶらどらぶ」は献血マニアの女子高生・絆播貢（ばんばみつぐ）が、献血車で出会った金髪の美少女を保護したことから始まる“青春献血スラップスティックコメディ”。第1話から第6話までは2月14日より、各配信プラットフォームで配信されている。絆播貢役を佐倉綾音、彼女に保護される吸血鬼マイ・ヴラド・トランシルヴァニア役を日高里菜が担当。スタッフには総監督・原作・シリーズ構成に押井、監督に西村純二が名を連ねている。

アニメ「ぶらどらぶ」

2021年2月14日（日）より第1話～第6話配信中

2021年3月14日（日）より第7話～第12話配信

見放題配信

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スタッフ

製作：いちごアニメーション株式会社

原作・総監督：押井守

監督：西村純二

脚本：押井守、山邑圭

音楽：川井憲次

キャラクターデザイン：新垣一成

制作：株式会社コミックアニメーション

アニメーション制作：株式会社Drive

アニメーション制作協力：株式会社プロダクション・アイジー

キャスト

絆播貢：佐倉綾音

マイ・ヴラド・トランシルヴァニア：日高里菜

血祭血比呂：朴ろ美

渡部マキ：早見沙織

墨田仁子：日笠陽子

雲天那美：小林ゆう

紺野カオル：高槻かなこ

勝野真澄：三宅健太

岡田：石川界人

神原：綿貫竜之介

堀田：木内太郎

マイのパパ：岩崎ひろし

貢のとーちゃん：中田譲治

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)2020押井守／いちごアニメーション