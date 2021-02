A.B.C-Zが4月14日に10枚目となるシングル「Nothin' but funky」をリリースする。

2022年2月にデビュー10周年を迎えるA.B.C-Zは、これに向けた新プロジェクト「Z PROJECT」を発足した。この企画の一貫として発売される「Nothin’ but funky」ではTAKURO(GLAY)がジャニーズのグループに初めて楽曲を提供。TAKUROと気心の知れた作詞家集団・Jane Doeが作詞を、TAKUROが作曲した表題曲が収められる。このうち歌詞には大貫亜美(PUFFY)も携わっている。TAKUROはA.B.C-Zのことを考えながら、1970年代を彷彿とさせるファンキーな今作を制作したという。

シングルはDVDが付属する初回限定盤A、B、CDのみの通常盤が用意される。初回限定盤AのDVDには表題曲のミュージックビデオとそのメイキング映像などが、初回限定盤BのDVDにはバラエティ企画の映像が収められる。さらに各種CDには表題曲に加え、異なるカップリング曲を収録。作家陣としてLEGO BIG MORLのメンバーやNONA REEVESの西寺郷太、船山基紀らが参加している。

TAKURO(GLAY) コメント

デビュー10年目突入、おめでとうございます。

A.B.C-Zの皆様のパフォーマンスで少し元気のない日本を世界を明るく照らして下さい。

応援してます。

A.B.C-Z「Nothin' but funky」収録内容

初回限定盤A

CD

01. Nothin' but funky

[作詞:Jane Doe / 作曲:TAKURO(GLAY) / 編曲:CHOKKAKU]



02. 新しい太陽

[作詞:コージロー(ソウルズ) / 作曲:ソウルズ / 編曲:生田真心]



03. 新しい太陽 -Inst.-

DVD

01. 「Nothin' but funky」Music Clip

02. Making of 「Nothin' but funky」Music Clip & Jacket Shooting

初回限定盤B

CD

01. Nothin' but funky

[作詞:Jane Doe / 作曲:TAKURO(GLAY) / 編曲:CHOKKAKU]



02. Life is Beatiful

[作詞:KOMU / 作曲:KOMU、YU / 編曲:YU]



03. Life is Beatiful -Inst.-

DVD

01. バラエティ企画(仮)

通常盤

CD

01. Nothin' but funky

[作詞:Jane Doe / 作曲:TAKURO(GLAY) / 編曲:CHOKKAKU]



02. 灯

[作詞:タナカヒロキ(LEGO BIG MORL) / 作曲:カナタタケヒロ&ヤマモトシンタロウ(LEGO BIG MORL) / 編曲:CHOKKAKU]



03. チカラノアリカ

[作詞・作曲:西寺郷太 / 編曲:船山基紀]