YUKIが3月24日にリリースする両A面シングル「Baby, it's you / My lovely ghost」のジャケットデザインが公開された。

このシングルはYUKIにとって約2年ぶりの新作。ジャケットには華やかな衣装に身を包んだYUKIをシンプルな空間の中で捉えたカットがあしらわれており、90°回転したレイアウトが不思議な違和感をもたらすビジュアルとなっている。