アイドルグループ・乃木坂46のメジャーデビュー日(2012年2月22日)を記念して、毎年2月に開催される「BIRTHDAY LIVE」。今年の「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客生配信にて開催された。

乃木坂46「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」

満9歳を迎えた昨日22日は、「9th YEAR BIRTHDAY LIVE~前夜祭~」と称され、過去の「BIRTHDAY LIVE」を振り返り、全メンバーでトークショーを展開。そして本日22日の「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」をもって、デビュー10周年目に突入した。

オープニングナンバーは記念すべきデビューシングル「ぐるぐるカーテン」。当楽曲のセンターを齋藤飛鳥が務め、「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」がスタート。MCを挟み、3期生:山下美月と与田祐希がダブルセンターを務める「インフルエンサー」、3期生:梅澤美波がセンターを務める「シンクロニシティ」、そして4期生:遠藤さくらがセンターを務める「帰り道は遠回りしたくなる」など、乃木坂46の代表曲がオンパレード。当時は生駒里奈・西野七瀬・白石麻衣などがセンターを務めた楽曲だが、その歴史は現役メンバーに歌い継がれ、新体制となる乃木坂46を象徴した序盤のブロックとなった。

その後、ブロックは中盤となり、まずは期別コーナーへ突入。4期生~3期生~2期生~1期生の順番にパフォーマンスが行われ、新旧問わずの楽曲が飛び交う。

MCを挟んだ後は、VTRを通じてこの1年間を振り返るコーナーに。2020年から世の中に新型コロナウイルスが蔓延し人々が日常を失う中、白石麻衣の卒業シングル「しあわせの保護色」を3月にリリース、6月に医療従事者へのチャリティソングとして配信された「世界中の隣人よ」、秋元康氏と小室哲哉氏が約10年ぶりにタッグを組み話題沸騰した「Route 246」、またSNSを中心にバズった4期生曲「I see…」など、2020年の乃木坂46を象徴する楽曲が名を連ねた。

終盤ブロックでは新旧にわたる表題曲を中心にパフォーマンスされ、最新シングル「僕は僕を好きになる」で本編終了。アンコールでは、乃木坂46のライブには欠かせない「そんなバカな・・・」「ダンケシェーン」を立て続けに披露し、ラストは定番ともなる「乃木坂の詩」で「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」の幕を閉じた。

■乃木坂46「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」セットリスト

M1:ぐるぐるカーテン

M2:インフルエンサー

M3:シンクロニシティ

M4:何度目の青空か?

M5:帰り道は遠回りしたくなる

M6:君の名は希望

M7:夜明けまで強がらなくてもいい

M8:キスの手裏剣

M9:Out of the blue

M10:逃げ水

M11:トキトキメキメキ

M12:毎日がBrand new day

M13:バレッタ

M14:アナスターシャ

M15:ライブ神

M16:制服のマネキン

M17:サヨナラの意味

M18:狼に口笛を

M19:しあわせの保護色

M20:ゆっくりと咲く花

M21:世界中の隣人よ

M22:Route 246

M23:明日がある理由

M24:ファンタスティック3色パン

M25:I see…

M26:口ほどにもないKISS

M27:自惚れビーチ

M28:日常

M29:Wilderness world

M30:いつかできるから今日できる

M31:おいでシャンプー

M32:Sing Out!

M33:僕は僕を好きになる

(本編終了)

EN1:そんなバカな・・・

EN2:ダンケシェーン

EN3:乃木坂の詩