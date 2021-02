アイドルグループ・Sexy Zoneの10周年記念アルバム『SZ10TH(エスズィーテンス)』(3月3日発売)から、初回限定盤AのBlu-ray Discに収録される「RIGHT NEXT TO YOU」のミュージックビデオが、きょう17日12時にJohnny's official YouTubeチャンネルで公開される。

Sexy Zone『SZ10TH』

同曲は、クールなリズムが特徴的な全編英語詞のダンスナンバー。新たな挑戦をするという思いを込め、メンバーがリード曲にセレクトした。

指先まで魅せる繊細なダンスと、大胆でスピード感あふれるトリッキーなフォーメーションで、楽曲の魅力を最大限に表現。トライアングルをイメ―ジした色鮮やかなセットの前でダンサーを従え、一糸乱れぬシンクロダンスを披露した。メンバーのソロパートでは大人の色気を感じる表情も。

通算9枚目のアルバムとなる『SZ10TH』には、2011年のデビューシングル「Sexy Zone」から昨年の最新シングル「NOT FOUND」までのシングル曲(両A面含む)23曲と、今回ミュージックビデオが公開された「RIGHT NEXT TO YOU」、そして「Change the world」の新曲2曲を収録。

初回限定盤Bの映像特典「Change the world」のミュージックビデオは、過去の映像をコラージュして作られたSexy Zoneの約10年を凝縮した作品となっており、UNIVERSAL MUSIC JAPANのYouTubeチャンネルで視聴できる。