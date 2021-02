荒木飛呂彦原作によるアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの世界観を体験できる期間限定テーマパーク「JOJO WORLD in YOKOHAMA」が、3月5日から5月9日まで神奈川・横浜ワールドポーターズ内にオープンする。

「JOJO WORLD」では各シリーズをイメージしたミニゲーム「メメタァ!波紋ルーレット」「古代ローマの戦車デスマッチガラポン」「DIOのきさま!見ているなッ!」や、アトラクション「ジョースター 一行ワールドツアー」「漫画家のうちへ遊びに行こう」「パッショーネ 配属チーム適性診断テスト」などを展開。ミニゲームには景品、アトラクションを体験した人には「タロット風カード」「『ピンクダークの少年』コミックス風ノート」、ステッカーといった特典も用意されている。

またジョナサン・ジョースター、ジョセフ・ジョースター、空条承太郎、東方仗助、ジョルノ・ジョバァーナといった歴代主人公の描き下ろし等身イラスト5体と、イラストレーターのゆーぽんによる描き下ろし“ちみキャラ”イラスト10体を使用したオリジナルグッズの販売や、作品をモチーフにしたコラボフードの提供も行われる。さらにオリジナルグッズの通信販売、オンライン限定で遊べるミニゲームも用意。

なお「JOJO WORLD in YOKOHAMA」の終了後は、大阪と福岡での期間限定オープンも決定。「JOJO WORLD in OSAKA」は5月21日から6月27日まで、「JOJO WORLD in HAKATA」7月16日から9月12日まで実施される。詳細は追って伝えられる。

「JOJO WORLD in YOKOHAMA」

開催期間:2021年3月5日(金)~5月9日(日)

場所:神奈川県 横浜ワールドポーターズ 2階

(c)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT