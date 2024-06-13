原哲夫、堀江信彦、出口真人原作による舞台「前田慶次 かぶき旅 STAGE&LIVE～肥後の虎・加藤清正編～」のキービジュアルが公開された。

キービジュアルにはRIKU（THE RAMPAGE）演じる前田慶次を中心に、慶次が出会う武将たちの姿が収められた。チケットは全席指定税込1万2000円で、ticketbook先行抽選予約が6月16日23時まで行われている。

「前田慶次 かぶき旅 STAGE&LIVE ～肥後の虎・加藤清正編～」は「前田慶次 かぶき旅」の舞台化作品。九州のどこかに眠るという財宝の伝説を聞いた慶次が、九州・肥後へ旅立つところから物語が始まる。そこで意気投合した慶次と肥後の虎・加藤清正が、徳川家や南蛮人たちをも巻き込んだ財宝を巡る巨大な陰謀に飲み込まれていく。東京公演は9月27日から10月6日まで東京・シアターH、大阪公演は10月31日から11月4日まで大阪・サンケイホールブリーゼにて上演される。

「前田慶次 かぶき旅 STAGE&LIVE ～肥後の虎・加藤清正編～」

日程：2024年9月27日（金）～10月6日（日）

会場：東京都 シアターH

料金：12000円

日程：2024年10月31日（木）～11月4日（月・振休）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

料金：12000円

スタッフ

原作：原哲夫、堀江信彦、出口真人「前田慶次 かぶき旅」（コアミックス）

脚本：田中大祐

演出：加古臨王

振付・ステージング：本山新之助

キャスト

前田慶次：RIKU（THE RAMPAGE）

加藤清正：白又敦

権一：平野良

立花宗茂：松井勇歩

左兵衛：須賀貴匡

柳生兵庫助：大崎捺希

佐々木小次郎：松田岳

飯田覚兵衛：田中しげ美

森本義太夫：鼓太郎

佐々木ユキ：遥りさ

誾千代：TETO

シカトリス船長：両國宏

ガルシア：飛龍つかさ

徳川家康：モロ師岡

ホセ・ガルシア神父：川崎麻世

アンサンブル：塚田知紀、岩崎大輔、笹原英作、久野木貴士、白崎誠也、寒川祥吾、SHOOT（RAG POUND）、SHUN（RAG POUND）、KC（RAG POUND）、本田真子

(c)原哲夫・堀江信彦・かぶき旅／コアミックス／前田慶次 かぶき旅 STAGE&LIVE製作委員会