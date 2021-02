特撮ドラマ『仮面ライダーオーズ/000』が、ロゴにフィーチャーした「アクリルロゴディスプレイ EX」シリーズの最新弾に登場。放送10周年を記念したロゴや、作品に登場する重要アイテムの「オーメダル」などを立体化したディスプレイスタンドのラインナップで、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ!」で予約受付がスタートしている。

本商品は、"ロゴを飾る。ロゴと飾る。"をテーマに、ロゴに特化したディスプレイスタンド「アクリルロゴディスプレイ EX」シリーズの最新弾。既存のアクリルスタンドではなく、約10mmの厚みと表面加工により、存在感と高級感を演出している。

今回は平成仮面ライダーシリーズ第12作目で、放送10周年となる『仮面ライダーオーズ』の10周年記念ロゴを約10mmの厚みのアクリルで立体化。また、同時に「仮面ライダーオーズ」の変身基本フォームである「タトバコンボ」のマークも立体化。さらには、作品に登場する重要アイテム「コアメダル」も3種セットでシリーズとして始動する。お気に入りのコレクションに合わせて、コンボの変更も可能な仕様となっている。

「アクリルロゴディスプレイ EX 仮面ライダーオーズ 10th anniversary ロゴ」は:1,650円(税込)、「アクリルロゴディスプレイ EX 仮面ライダーオーズ タトバコンボ マーク」1,320円(税込)、「アクリルロゴディスプレイ EX 仮面ライダーオーズ タトバコンボ コアメダル(3種セット)」は1,980円(税込)。

(C)石森プロ・東映