劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」Blu-ray / DVDリリースを記念した特別番組「劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song Blu-ray&DVD発売記念特番～春に帰る～」が、1月30日21時よりABEMAのアニメLIVEチャンネルにて独占配信される。

同番組には衛宮士郎役の杉山紀彰、間桐桜役の下屋則子、セイバーオルタ役の川澄綾子、遠坂凛役の植田佳奈、イリヤスフィール・フォン・アインツべルン役の門脇舞以、言峰綺礼役の中田譲治、ライダー役の浅川悠、アーチャー役の諏訪部順一が出演。3月31日にリリースされるBlu-ray / DVDについて、さらに原作発売から17周年を迎える「Fate/stay night」に関するトークが展開される。

また特別番組の配信を記念し、劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』I.presage flower」、劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」が、特別番組の直前となる1月30日16時45分より無料配信される。詳細は公式サイトにて確認を。

「劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song Blu-ray&DVD発売記念特番～春に帰る～」

配信日時：2021年1月30日（土）21:00～

配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル

出演者：杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子、植田佳奈、門脇舞以、中田譲治、浅川悠、諏訪部順一

劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』I.presage flower」、劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」無料配信

配信日時：2021年1月30日（土）16:45～、22:00～、1月31日（日）15:40～

配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル

(c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC