TVアニメ「アイドリッシュセブン」の3期が、分割2クールで制作されることが発表された。1クール目の放送は2021年にスタートする。

これはスマホ向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」の5周年を記念し、本日1月24日に神奈川・横浜アリーナで行われたイベント「アイドリッシュセブン 5th Anniversary Event "/BEGINNING NEXT"」で明らかになったもの。スタッフも公開され、監督に別所誠人、シリーズ構成に関根アユミ、アニメーション制作にTROYCAと、前作からおなじみの面々が名を連ねた。

種村有菜がキャラクター原案を務めるスマホ向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」を原作とし、1期が2018年1月から5月に、2期が2020年4月から12月にかけて放送されたTVアニメ「アイドリッシュセブン」。なおコミックナタリーではこの後、「アイドリッシュセブン 5th Anniversary Event "/BEGINNING NEXT"」の模様をレポートする。

TVアニメ「アイドリッシュセブン」3期

2021年放送開始

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン／都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

アニメーション制作：TROYCA

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎