TOMORROW X TOGETHERのドキュメンタリー番組「TOMORROW X TOGETHER Map for "STILL DREAMING"」が2月にABEMAで独占配信される。

この番組は本日1月20日に発売された日本1stアルバム「STILL DREAMING」の制作期間4カ月に密着したもの。日本で初めて発売するフルアルバムに込めた、メンバーの思いが伝わるインタビューをはじめ、アルバムのプロモーション活動やプライベート、アルバム収録曲「5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]」のオリジナルパフォーマンス映像など、ここでしか観ることができない貴重映像を楽しめる。番組は全4回で、第1回は2月1日(月)、第2回は8日(月)、第3回は15日(月)、第4回は22日(月)に配信される。

ABEMA SPECIAL / K WORLD「TOMORROW X TOGETHER Map for "STILL DREAMING"」

#1

配信日時:2021年2月1日(月)23:00~23:35

#2

配信日時:2021年2月8日(月)23:00~23:30

#3

配信日時:2021年2月15日(月)23:00~23:30

#4

配信日時:2021年2月22日(月)23:00~23:30