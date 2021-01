MAN WITH A MISSIONのライブツアー「ONE WISH TOUR」の日程が発表された。

2月10日リリースの新作CD「ONE WISH e.p.」を携えて開催される「ONE WISH TOUR」。今回のツアーでマンウィズは3月17日の広島・広島文化学園HBGホールから5月5日の北海道・Zepp Sapporoまで、昨年ライブを行うことができなかったエリアを中心とした6会場を巡る。チケットの先行予約受付は、CD「ONE WISH e.p.」購入者を対象に2月10日10:00から17日23:59まで。

またCD「ONE WISH e.p.」のジャケットアートワークと特典ステッカーの絵柄も公開された。

MAN WITH A MISSION presents「ONE WISH TOUR」

2021年3月17日(水)広島県 広島文化学園HBGホール

2021年3月19日(金)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール)

2021年4月2日(金)新潟県 新潟テルサ

2021年4月20日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2021年5月3日(月・祝)宮城県 SENDAI GIGS

2021年5月5日(水・祝)北海道 Zepp Sapporo