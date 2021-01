オリジナルTVアニメ「Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~」のスタッフ・キャスト情報、キービジュアル、PVが一挙に公開された。

4月よりAT-X、TOKYO MX、BS日テレにて放送される「Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~」。アニメーション制作を「RobiHachi」のスタジオコメット、監督を「KING OF PRISM」シリーズで知られる菱田正和、シリーズディレクターを小林浩輔、シリーズ構成を菱田監督の別名義である青葉譲、キャラクターデザインを長澤翔子、Andgy、宮川知子、音楽をyamazoが務める。

また“夭聖”であるメインキャラクター5人には、阿以蘭丸(あいらんまる)役に坂田将吾、歩照瀬焔(ほてらせほむら)役に田邊幸輔、清怜(せいれん)うるう役にバレッタ裕、陸岡樹果(むつおかじゅか)役に草野太一、雅楽代寶(うたしろたから)役に堀曜宏がキャスティングされた。さらに天狼院(てんろういん)シリウス役を住谷哲栄、御守豊穣(おまもりほうじょう)役を森田順平、女王役を三上枝織、バックン役を山本和臣が演じる。

キービジュアルは蘭丸、焔、うるう、樹果、寶の変身前の姿と、変身後の“夭聖”姿を描いたもの。PVでは5人の変身シーンやバトルシーンをはじめ、各キャラクターの登場シーンが映された。さらに映像内にて蘭丸たち5人のユニット・5 to HEAVENが歌うオープニング曲「妖しく Get your heart」を初披露。なお公式サイトでは、作品のあらすじも公開されている。

TVアニメ「Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~」

AT-X、TOKYO MX、BS日テレ:2021年4月放送開始

スタッフ

原作:馬谷たいが

監督:菱田正和

シリーズディレクター:小林浩輔

シリーズ構成:青葉譲

キャラクターデザイン:人間キャラ/長澤翔子、夭聖キャラ/Andgy、マスコットキャラ/宮川知子

アクション監修:石川てつや

アニメーター:野本正幸

総作画監督:人間キャラ/長澤翔子・宮川知子・高橋はつみ、夭聖キャラ/山本美佳・徳永さやか

色彩設計:漆戸幸子

美術監督:西倉力

CG監督:沼尻勇人

撮影監督:武原健二

編集:村井秀明

音響監督:納谷僚介

音楽:yamazo

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:スタジオコメット

製作:F蘭製作委員会

キャスト

阿以蘭丸:坂田将吾

歩照瀬焔:田邊幸輔

清怜うるう:バレッタ裕

陸岡樹果:草野太一

雅楽代寶:堀曜宏



天狼院シリウス:住谷哲栄

御守豊穣:森田順平

女王:三上枝織

バックン:山本和臣

ほか

(c)馬谷たいが/F蘭製作委員会