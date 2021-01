フランス料理「レストランひらまつ」(東京都港区)やイタリア料理「リストランテASO」(東京都渋谷区)などの名店で知られるひらまつ。同社が展開するホテルブランド「HIRAMATSU HOTELS(ひらまつホテルズ)」から3月16日、同ブランド6施設目となる「THE HIRAMATSU軽井沢 御代田」を長野県御代田町に開業する。

コンセプトは「森のグラン・オーベルジュ」

「THE HIRAMATSU軽井沢 御代田」(長野県御代田町)

コンセプトは「森のグラン・オーベルジュ」。「広大な浅間山の麓で、焚き火を囲み、屋外という非日常空間で食事をする。料理はもちろん、すべてのサービス、すべてのアクティビティが、フルコースの一部となる究極の美食体験が叶います」と同社。

1Fのメインダイニング、5Fのオールデイダイニングと、2つのダイニングを備えるのはひらまつホテルズ初。屋外で土地の恵みを味わい尽くす特別な食体験「Table Nature(ターブル ナチュール)」も提供する。その舞台は、御代田の風や空気を感じられるあらゆる屋外空間。屋外ラウンジや客室、ダイニングのテラスといったホテルの敷地内のみならず、将来的には御代田町の景勝地などホテル外での実施も計画しているという。

ひらまつホテルズ初となるオールデイダイニングも

旬の信州食材が楽しめる

テラス&半露天温泉風呂完備の全37室、ブランド初のヴィラも

本館は地上5階建、ヴィラは平屋建、アネックスは地上2階建。土地面積は6万1,066.29m2。客室は「デラックスツイン」(79〜85m2 ※テラスを除く屋内面積、以下同)16室、「御代田スイート」(117〜118m2)4室、「ジュニアスイート」(98〜106m2)7室、「ザ・ひらまつ スイート」(132m2)1室と「ヴィラスイート」(122m2)9棟の合計37室となっている。宿泊料金は1泊夕朝食付5万8,000円~(2名1室利用時の1名あたり/参考料金)。

多彩な旅のスタイルに応えるヴィラ

三世代旅行や、ペット同伴旅行、長期滞在など多彩な旅のスタイルに応える簡易キッチン付のヴィラは、ひらまつホテルズ初の試み。9棟のヴィラは、ワイドテラスや2つのベッドルーム、半露天温泉風呂、長期滞在を見据えた簡易キッチンを完備。うち2棟は中・小型犬と滞在できる「ドッグヴィラスイート」として、ドッグランも備える。本館は全室パノラマビューで、南向きのテラスと半露天温泉風呂を備えている。

付帯施設には、焚き火を囲む屋外コミュニティラウンジ「TAKIBI ラウンジ」、料理にも使う野菜、果物、花、ハーブを育てる温室、森の散策路などがある。

One to One のサポートで、旅のプランを提案するサービス「HIRAMATSU Concierge(ひらまつコンシェルジュ)」も新たに提供。ホスピタリティ・カンパニー「KRO(クロ)」とのコラボレーションで、ホテルに到着してからの過ごし方、ホテルに着くまでの食事や観光など好みに合わせておすすめのプランを提案するという。

記者発表会で挨拶に立った代表取締役兼CEOの遠藤久氏は、「御代田は、軽井沢からはもちろん東京からのアクセスも非常によい上に、雄大で豊かな自然に囲まれた素晴らしい土地。このようなときだからこそ徹底した安全策を取りながら、人生を彩る食や旅を通じた体験の喜びを提供したい」と話した。

ひらまつ代表取締役兼CEOの遠藤久氏

同ブランドで展開しているのは、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS賢島」(伊勢志摩)、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS熱海」(静岡)、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS仙石原」(箱根)、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS宜野座」(沖縄)、「THE HIRAMATSU京都」(京都室町)。軽井沢 御代田をフラッグシップとして始める新たな試みを全施設へ展開していく予定という。