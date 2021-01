DEAN FUJIOKAが3月10日にニューシングル「Take Over」をリリースする。

本作には「Take Over」「Follow Me」「Plan B」の3曲が収録される。シングルの仕様は通常盤と初回限定盤の2形態。初回限定盤には、2020年3月に開催予定だったファンクラブ会員限定ライブ中止に伴い急遽実施されたスタジオライブの映像、昨年リリースされた「Neo Dimension」の制作ドキュメントやリリックビデオなどを収めたDVDが同梱される。またオンラインショップ・アスマートでは、「“Plan B”オリジナルハット」付きの完全生産限定プレミアムセットが販売される。

DEAN FUJIOKA「Take Over」収録内容

CD

01. Take Over

02. Follow Me

03. Plan B

DVD

・DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive “#Acoustic”

01. Made In JPN

02. Sakura

03. Echo

04. Shelly

05. My Dimension

・Neo Dimension Lyric Video

・Neo Dimension / The Reborn(Neo Dimension制作ドキュメンタリー)