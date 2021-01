WOWOWでは、タイの人気ボーイズラブ(BL)小説を実写化した連続ドラマ『Oxygen』の第1話を1月14日(木)にYouTubeで無料配信する。

本作は大学を舞台に、幼少期に孤児になったものの、持ち前の明るさと優しい性格で周囲を和ませる工学部4年・ギーと、裕福な家庭に育ち、何もかも手に入れられるが母を亡くしたことで笑顔を失った音楽学部1年生・ソロによる心温まる癒し系ラブロマンス。Twitterでタイのトレンド1位を獲得したこともある人気作だ。監督は同国の人気ドラマ『SOTUS S』のJane Botta。

また、片思いの切なさや苦しさを描き「タイBLドラマ史上最も切ない」と話題となった『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』の特別編『Theory of Love【特別編】スタンド・バイ・ミー』も4月に日本初放送。これはタイで2020年10月に放送された最新作で、大学卒業後を舞台に主人公サード、カイたちのその後、久しぶりに集まった仲間たちとの再会を描く。 合わせて『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』も2月18日(木)から放送スタートする。

ドラマ『Oxygen』はWOWOWオンデマンドにて1月14日(木)から毎週木曜日正午配信スタート。WOWOWプライムにて4月から放送開始。