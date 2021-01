ヤフーが、インターネットオークションサービス「ヤフオク!」の「2020年 検索数急上昇キーワードランキング」を発表。「人名」「アニメ」「ゲーム」「ガジェット」「ファッション」「自動車」「バイク」の7つの部門に加えて、新しい生活様式で在宅時間が長くなった2020年の番外編として「ステイホーム」を加えた計8部門のランキングが発表された。このランキングを参考に、2021年に"欲しいもの"や"したいこと"などを考えてみてはいかがだろうか?

【人名部門】

1位は、俳優の「佐藤健」さん。1月に出演したテレビドラマ「恋はつづくよどこまでも」や、3月に開設したYouTube公式チャンネルで話題をさらいました。2位と4位は、ともにジャニーズ事務所に所属するアイドルグループの「SixTONES」と「Snow Man」がランクインしました。

1位 佐藤健

2位 SixTONES

3位 GACKT

4位 Snow Man

5位 ヒョンビン

【アニメ部門】

1位は、2020年日本中を騒がせた「鬼滅の刃」がダントツの1位に。漫画のほか関連のお菓子やおもちゃ、登場人物の名前でも検索が多くされていました。2位は、「ドロヘドロ」。映像化不可能といわれていましたが、2020年1月についにアニメ化されました。

1位 鬼滅の刃

2位 ドロヘドロ

3位 ハイスクール・フリート

4位 呪術廻戦

5位 文豪ストレイドッグス

【ゲーム部門】

3月に発売され、社会現象を起こしたニンテンドースイッチ用ソフトの「あつまれ どうぶつの森」が1位にランクイン。3位には、元寇をテーマにして全世界で大ヒットしたプレイステーション4用のアクションゲーム「ゴースト・オブ・ツシマ」。

1位 あつまれ どうぶつの森

2位 ツイステッドワンダーランド

3位 龍が如く7

4位 ゴースト・オブ・ツシマ

5位 FINAL FANTASY VII

【ガジェット部門】

2019年9月に発売された「iPad」の第7世代が1位にランクイン。ディスプレイは前世代に比べてサイズアップし10.2インチに。3位の「GoPro Hero 8」はさまざまな撮影方法が楽しめるアクションカメラの代表格です。「ヤフオク!」には、多数の周辺機器も出品されています。

iPad 第7世代

1位 iPad 第7世代

2位 Galaxy A7

3位 GoPro Hero8

4位 iPhone11 本体

5位 OPPO A5 2020

【ファッション部門】

歴代名作カラーの復刻版とSBシリーズが人気の「NIKE DUNK(ナイキ ダンク)」が1位に。2位は、岡山県にあるmade in JAPANのジーンズブランドの「ONE PIECE OF ROCK(ワンピースオブロック)」がランクインしました。

「ONE PIECE OF ROCK」デニムジャケット

1位 NIKE DUNK(ナイキ ダンク)

2位 ONE PIECE OF ROCK(ワンピースオブロック)

3位 エアジョーダン5

4位 WIND AND SEA(ウィンダンシー)

5位 Harley-Davidson Tシャツ

【自動車部門】

1位の「カローラ」シリーズ12代目のワゴンタイプ「カローラツーリング」に続き、SUVの「ランドクルーザー80」「ジムニーシエラ」がランクイン。また、「新しい生活様式」において、キャンピングカーの有用性にも注目が集まっているようです。

ランドクルーザー80

1位 カローラツーリング(トヨタ)

2位 ランドクルーザー80(トヨタ)

3位 ジムニーシエラ(スズキ)

4位 キャンピングカー 中古車

5位 軽バン

【バイク部門】

低排気量のバイクがランクインしています。1位のバリオス250は2007年に生産が終了しており、中古市場でも人気です。2位のTW200は、2000年のテレビドラマで主人公の愛車として登場し大流行しました。5位のカブ50は、スーパーカブとして発売されて60年以上が経過していますが、クロスカブやハンターカブなどシリーズで根強い人気を博しています。

バリオス ZR250A

1位 バリオス250(カワサキ)

2位 TW200(ヤマハ)

3位 ADV150(ホンダ)

4位 GSX-R125(スズキ)

5位 カブ50(ホンダ)

【番外編:ステイホーム部門】

2020年はおうちで過ごす「ステイホーム」時間が長い1年となりました。その影響が「ヤフオク!」の検索結果にも表れています。おうちで楽しむ趣味関連や在宅勤務で活躍するアイテムの検索が急上昇しています。

オフィスチェア

1位 DIY

2位 webカメラ

3位 レース生地

4位 オフィスチェア

5位 リバティ生地

この結果を受けて、同社の広報さんにランキングについてのコメントをもらった。

「2020年はおうちで過ごす『ステイホーム』時間が長い1年となりました。その影響が『ヤフオク!』の検索結果にも表れ、おうちで楽しむ趣味関連や在宅勤務で活躍するアイテムの検索が急上昇しています。快適なリモートワークのため、webカメラやオフィスチェアを導入された方も多いのではないでしょうか。生地を選んでハンドメイド作品をつくったりできるのも、おうちで過ごす時間の長い今ならではかもしれませんね。自動車部門でも4位にキャンピングカーがランクインしており、「新しい生活様式」において移動可能なプライベート空間であるキャンピングカーの有用性にも注目が集まっているようです。入手困難なレアものを探したり、人気のアイテムを少しでも安く探したり、『ヤフオク!』ならではの『探し方』を参考に、ぜひ『ヤフオク!』をご活用ください」