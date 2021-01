嵐が昨年リリースしたアルバム『This is 嵐』が、1月6日発表の「オリコン週間ランキング」で1位に返り咲いた(オリコン調べ・集計期間12月28日~1月3日)。

アルバム『This is 嵐』が「週間アルバムランキング」で1.2万枚を売り上げ、初登場1位となった2020年11月16日付ランキング以来8週ぶりの1位に返り咲き。1位への返り咲きは 、前作 『5×20 All the BEST‼ 1999-2019』が、2019年7月29付、9月2日付で2度にわたり獲得したことに続き自身3度目、2作連続となった。

ライブ映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』は「週間DVDランキング」で0.4万枚を売り上げ2位、「週間Blu-ray Discランキング」で0.3万枚を売り上げ、2020年10月12日付以来13週ぶり1位に、同付「ミュージックDVD・BDランキング」で前週付7位から1位への返り咲きを記録した。

そのほか、「週間アルバムランキング」で、前作『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が、週間売上0.4万枚で前週付32位から12位に、「週間シングルランキング」で、昨年自身初のシングルミリオンを達成した「カイト」が、週間売上0.1万枚で全週付60位から23位に、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」でも、同シングルが週間DL数2.4万DL(23,716DL)で前週付11位から3位に上昇するなど、数々の作品が揃って上昇。

2020年末をもって活動を休止した嵐は昨年末、TBS系『第62回 輝く! 日本レコード大賞』への初出演や、12年連続出場の『第71回NHK紅白歌合戦』など、大型音楽番組に登場。また初となる生配信ライブ『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』を行い、多くのメディアで音楽活動を見せていた。

なお嵐は、昨年末に発表の『第53回 オリコン年間ランキング 2020』において、期間内推定累積売上金額145.2億円を記録し「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で2年連続通算9度目の1位を獲得している。