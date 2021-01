アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光が、10日に放送される日本テレビのバラエティ番組『スクール革命!』(毎週日曜11:45~ ※関東ローカル)で、フワちゃんと動画作りに挑む。

今回は、海外に人に日本の魅力が伝わる動画「YaoTube」に挑戦。帰国子女で英語ペラペラのフワちゃんが先生として登場する。八乙女とのコンビは2回目で、いきなり相性の良さを発揮してロケがスタートする。

舞台となったのは渋谷の新スポット。八乙女は「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」を英語でリポートするが、上空229mから見える景色を「beautiful ocean view」と表現して、スタジオ爆笑だ。

続いて「very very panorama!」と表現するも、フワちゃんから「panoramaは景色という意味なので、『めちゃくちゃ景色!』ってただのギャル!」とツッコまれてしまう八乙女。さらに、「MIYASHITA PARK」や「渋谷横丁」でも、英語による「YaoTube」作りに挑戦し、食リポでは「Mouth here we go!」という名言が生まれる。

YouTube日テレ公式チャンネルと番組公式Twitterでは、このロケの模様の一部が先行配信されている。