日本マクドナルドは1月8日、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」「シナモロール」(各6種)を全国の「マクドナルド」(一部店舗除く)で発売する。約4週間の期間限定販売を予定。おもちゃは数量限定でなくなり次第終了。どのおもちゃがもらえるかはお楽しみ。

きかんしゃトーマスには、トーマスと仲間たちのブロックを組み立て、手転がしや連結させて遊べるおもちゃ6種が登場。今回のおもちゃは想像力や色・形の認識を育むこと、そして多様性について知ることをテーマとしている。

ソドー島で活躍するトーマスはもちろん、日本で活躍しているヒロ、ケニアからやって来たニア、インドで活躍するアシマなど、出身地や性別も多様なきかんしゃたちがラインアップ。それぞれのきかんしゃたちが活躍する国や島に住む生き物などについて知ることができるカードも付いている。

第1弾(1月8日~14日)は、「トーマス」「ニア」「シェイン」。

第2弾(1月15日~21日)は、「ヒロ」「アシマ」「ヨンバオ」。

第3弾(1月22日)は、第1弾と第2弾で登場した6種の中からいずれか1つとなっている。

シナモロールには、かわいいグッズでカフェごっこができるおもちゃ6 種が登場。ごっこ遊びで想像力や表現力を育むとともに、生活習慣を身に付けてほしいという想いが詰まったおもちゃとなっている。

カフェの店員さん気分で遊べる「シナモロールのソフトクリームマシン」や、実際のお料理に使える「シナモロールの計量カップ&スプーンセット」など、注文を取り、お料理を作って提供するまでの、さまざまなカフェのお仕事を体験できるおもちゃがそろう。

第1弾(1月8日~14日)は「シナモロールのソフトクリームマシン」「シナモロールのオーダーメモ」「シナモロールのプレート&フォークセット」。

第2弾(1月15日~21日)は、「シナモロールの泡立て器&ヘラセット」「シナモロールのポップアップタイマー」「シナモロールの計量カップ&スプーンセット」。

第3弾(1月22日)は、第1弾と第2弾で登場した6種の中からいずれか1つとなってる。

1月9日・10日・11日の3日間は、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」を1セット購⼊につき「きかんしゃトーマスすごろく」を、ハッピーセット「シナモロール」を1セット購⼊につき「おみせやさんごっこシート」がプレゼントされる。数量限定でなくなり次第終了。

また、絵本「ステーき 12のおいしいきのはなし」(作 はらぺこめがね)と小学館の図鑑NEOのミニ図鑑「動物/コアラ・カンガルー クイズつき」も1月8日からハッピーセットに新登場する。約8週間の期間限定販売を予定。絵本にはおえかきシートが、ミニ図鑑には本文中に貼り付けられるシールがそれぞれ「おまけ」として付く。

(C)2001, 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L611702

(C)2021 Gullane (Thomas) Limited.

(C)2021 HIT Entertainment Limited.