TVアニメ「『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd season」後半クールのPVが公開された。
「Re:ゼロから始める異世界生活」は異世界へと迷い込んだ高校生・スバルが、自らが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の能力を身につけたことから始まるファンタジー作品。「『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd season」後半クールは2021年1月6日よりAT-X、TOKYO MX、BS11ほかで放送される。
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」2nd season
後半クール放送情報
AT-X：2021年1月6日（水）より毎週水曜日22:30～ ※リピート放送：毎週金曜日10:30～、毎週火曜日16:30～
TOKYO MX：2021年1月6日（水）より毎週水曜日23:30～
テレビ北海道：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:00～
KHB東日本放送：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:31～
テレビ愛知：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:30～
KBS京都：2021年1月8日（金）より毎週金曜日25:00～
サンテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:00～
TVQ九州放送：2021年1月8日（金）より毎週金曜日26:58～
BS11：2021年1月6日（水）より毎週水曜日25:00～
後半クール配信情報
ABEMA、dアニメストア：2021年1月6日（水）より毎週水曜日23:00～地上波先行配信
niconico、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、Netflix、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ、PlayStation Video：2021年1月11日（月）以降順次配信予定
スタッフ
原作：長月達平（MF文庫J『Re:ゼロから始める異世界生活』/KADOKAWA刊）
キャラクター原案：大塚真一郎
監督：渡邊政治
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン・総作画監督：坂井久太
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：WHITE FOX
製作：Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
キャスト
ナツキ・スバル：小林裕介
エミリア：高橋李依
パック：内山夕実
レム：水瀬いのり
ラム：村川梨衣
ベアトリス：新井里美
ロズワール・L・メイザース：子安武人
ガーフィール・テンゼル：岡本信彦
オットー・スーウェン：天崎滉平
フレデリカ・バウマン：名塚佳織
ペトラ・レイテ：高野麻里佳
リューズ・ビルマ：田中あいみ
エルザ・グランヒルテ：能登麻美子
エキドナ：坂本真綾
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。
(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会