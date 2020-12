アイドルグループの嵐、King & Princeらが出演するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャルが、11日(20:00~)に放送される。

今回は、嵐の特別企画を1時間にわたり放送。嵐がこれまで同番組に出演してきた138回の中から、貴重映像とともに振り返るとともに、スタジオでは、メンバー本人が厳選した11曲を生ライブでパフォーマンスする。

King & Princeは話題のクリスマスCMソング「I promise」を披露。グループ初のウインター・ラブソングは“成就しない恋”と感じながらも、変わらぬ愛を誓う一途な思いがつづられている。

AIは今年7月にメジャーデビューを果たした期待のラッパー&シンガー・Awichと特別コラボした楽曲「Not So Different Remix feat. Awich」を、秦基博はNHKドラマの主題歌「泣き笑いのエピソード」を、Little Glee Monsterはアカペラグループとして初の全米1位を獲得したペンタトニックスとのコラボ曲「Dear My Friend feat. Pentatonix」をそれぞれ歌唱する。

また、今年デビュー30周年の福山雅治は映画主題歌にもなっている「革命」を、LiSAは映画『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』の主題歌「炎」を披露する。

そしてVTR企画では、「バズった音楽動画特集」と題し、2020年に話題となった音楽動画を特集する。

