嵐とブルーノ・マーズが出演する「ブルーノ・マーズ×嵐『Behind the Scenes of "Whenever You Call"』」が12月17日（木）から20日（日）にかけて配信プラットフォーム・BeAppを通じて世界同時公開される。
9月に配信リリースされた嵐の楽曲「Whenever You Call」。ブルーノ・マーズが楽曲制作およびプロデュースを手がけ、大きな話題を呼んだ。およそ30分の配信イベントは「Whenever You Call」の制作秘話を語る2組の対談や、レコーディングシーン、未公開のパフォーマンス映像で構成され、日本、韓国、シンガポール、フィリピン、マレーシア、台湾、香港、タイ、インドネシア、オーストラリア、アメリカ、カナダで同時公開される。
視聴チケットは12月18日23:59までイープラスにて販売中。さらに「"Whenever You Call"記念グッズ」が12月17日21:00から1月16日21:00まで販売されることも決定し、Tシャツやミニバッグ、スウェットがラインナップされる。グッズの販売サイトは後日オープンする。
BeApp「ブルーノ・マーズ×嵐『Behind the Scenes of "Whenever You Call"』」（※すべて現地時間）
日本 / 韓国
初回配信：2020年12月17日（木）
OPEN 19:00 / START 21:00
リピート配信：12月18日（金）～20日（日）
OPEN 19:00 / START 21:00
シンガポール / フィリピン / マレーシア / 台湾 / 香港
初回配信：2020年12月17日（木）
OPEN 18:00 / START 20:00
リピート配信：12月18日（金）～20日（日）
OPEN 18:00 / START 20:00
タイ / インドネシア
初回配信：2020年12月17日（木）
OPEN 17:00 / START 19:00
リピート配信：12月18日（金）～20日（日）
OPEN 17:00 / START 19:00
オーストラリア
初回配信：2020年12月17日（木）
OPEN 21:00 / START 23:00
リピート配信：12月18日（金）～20日（日）
OPEN 21:00 / START 23:00
アメリカ西部 / カナダ西部
初回配信：2020年12月17日（木）
OPEN 2:00 / START 4:00
リピート配信：12月17日（木）～20日（日）
OPEN 18:00 / START 20:00
アメリカ東部 / カナダ東部
初回配信：2020年12月17日（木）
OPEN 5:00 / START 7:00
リピート配信：
12月17日（木）～20日（日）
OPEN 21:00 / START 23:00
配信URL：https://beapp.co/
チケット購入URL：
https://eplus.jp
https://ib.eplus.jp