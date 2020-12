嵐とブルーノ・マーズが出演する「ブルーノ・マーズ×嵐『Behind the Scenes of "Whenever You Call"』」が12月17日(木)から20日(日)にかけて配信プラットフォーム・BeAppを通じて世界同時公開される。

9月に配信リリースされた嵐の楽曲「Whenever You Call」。ブルーノ・マーズが楽曲制作およびプロデュースを手がけ、大きな話題を呼んだ。およそ30分の配信イベントは「Whenever You Call」の制作秘話を語る2組の対談や、レコーディングシーン、未公開のパフォーマンス映像で構成され、日本、韓国、シンガポール、フィリピン、マレーシア、台湾、香港、タイ、インドネシア、オーストラリア、アメリカ、カナダで同時公開される。

視聴チケットは12月18日23:59までイープラスにて販売中。さらに「"Whenever You Call"記念グッズ」が12月17日21:00から1月16日21:00まで販売されることも決定し、Tシャツやミニバッグ、スウェットがラインナップされる。グッズの販売サイトは後日オープンする。

BeApp「ブルーノ・マーズ×嵐『Behind the Scenes of "Whenever You Call"』」(※すべて現地時間)

日本 / 韓国

初回配信:2020年12月17日(木)

OPEN 19:00 / START 21:00



リピート配信:12月18日(金)~20日(日)

OPEN 19:00 / START 21:00

シンガポール / フィリピン / マレーシア / 台湾 / 香港

初回配信:2020年12月17日(木)

OPEN 18:00 / START 20:00



リピート配信:12月18日(金)~20日(日)

OPEN 18:00 / START 20:00

タイ / インドネシア

初回配信:2020年12月17日(木)

OPEN 17:00 / START 19:00



リピート配信:12月18日(金)~20日(日)

OPEN 17:00 / START 19:00

オーストラリア

初回配信:2020年12月17日(木)

OPEN 21:00 / START 23:00



リピート配信:12月18日(金)~20日(日)

OPEN 21:00 / START 23:00

アメリカ西部 / カナダ西部

初回配信:2020年12月17日(木)

OPEN 2:00 / START 4:00



リピート配信:12月17日(木)~20日(日)

OPEN 18:00 / START 20:00

アメリカ東部 / カナダ東部

初回配信:2020年12月17日(木)

OPEN 5:00 / START 7:00



リピート配信:

12月17日(木)~20日(日)

OPEN 21:00 / START 23:00

配信URL:https://beapp.co/



チケット購入URL:

https://eplus.jp

https://ib.eplus.jp