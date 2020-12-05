諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」の第3弾ビジュアルが公開された。

明日12月6日24時10分から、NHK総合にて第1話が放送されるTVアニメ「進撃の巨人」The Final Season。本日生配信された「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season放送直前生放送 調査兵団決起集会」で発表されたビジュアルには、巨人と調査兵団の戦いと、その下で翻弄されるマーレ戦士候補生のガビたちの姿が迫力たっぷりに描かれた。なお、今回の発表に合わせて公式サイトもリニューアルされている。

TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」

放送情報

NHK総合：2020年12月6日（日）より毎週日曜日24:10～

配信情報

Netflix：2020年12月7日（月）より配信

dTV、dアニメストア、GYAO!、TELASA、ひかりTV、U-NEXT、Amazon Prime Video：2020年12月7日（月）12:00より配信

スタッフ

原作：諫山創（別冊少年マガジン連載／講談社）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸友洋

総作画監督：新沼大祐

演出チーフ：宍戸淳

エフェクト作画監督：酒井智史、古俣太一

色彩設計：末永絢子

美術監督：小倉一男

画面設計：淡輪雄介

3DCG監督：上薗隆浩

撮影監督：浅川茂輝

編集：吉武将人

音響監督：三間雅文

音楽：澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

音響制作：テクノサウンド

アニメーションプロデューサー：松永理人

制作：MAPPA

キャスト

エレン・イェーガー：梶裕貴

ミカサ・アッカーマン：石川由依

アルミン・アルレルト：井上麻里奈

コニー・スプリンガー：下野紘

サシャ・ブラウス：小林ゆう

ヒストリア・レイス：三上枝織

ジャン・キルシュタイン：谷山紀章

ライナー・ブラウン：細谷佳正

ハンジ・ゾエ：朴ろ美

リヴァイ：神谷浩史

ジーク：子安武人

ファルコ・グライス：花江夏樹

ガビ・ブラウン：佐倉綾音

ピーク：沼倉愛美

ポルコ・ガリアード：増田俊樹

ウド：村瀬歩

ゾフィア：川島悠美

コルト・グライス：松風雅也

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会