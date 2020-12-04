竹内良輔、三好輝原作によるTVアニメ「憂国のモリアーティ」の追加キャストが発表された。マイクロフト・ホームズ役を安元洋貴が演じる。

現在TOKYO MX、BS11、MBSにて放送中で、1クール目のクライマックスを迎える「憂国のモリアーティ」。安元が演じるマイクロフトはシャーロック・ホームズの兄で、アルバートの直属の上司でもある。併せて、2021年2月25日にリリースされるBlu-ray / DVD第2巻の描き下ろしイラストと特典内容、店舗別購入特典などが公開された。詳細は公式サイトにて確認を。

さらに12月19日・20日に開催される「ジャンプフェスタ2021 ONLINE」のジャンプスタジオにて、「憂国のモリアーティ」の配信が行われることも明らかに。番組にはウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役の斉藤壮馬、シャーロック・ホームズ役の古川慎、三好、竹内のほか、ジャンプスクエア（集英社）の担当編集・由井琢磨氏がMCとして出演する。

TVアニメ「憂国のモリアーティ」

スタッフ

原作：構成・竹内良輔、マンガ・三好輝（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：野村和也

シリーズ構成：雑破業、岸本卓

キャラクターデザイン・総作画監督：大久保徹

色彩設計：野田採芳子

美術監督：谷岡善王（美峰）

撮影監督：田中宏侍、高橋文花

3D監督：熊倉ちあき（IKIF+）

編集：植松淳一

音響監督：はたしょう二

音楽：橘麻美

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：斉藤壮馬

アルバート・ジェームズ・モリアーティ：佐藤拓也

ルイス・ジェームズ・モリアーティ：小林千晃

セバスチャン・モラン：日野聡

フレッド・ポーロック：上村祐翔

シャーロック・ホームズ：古川慎

ジョン・H・ワトソン：小野友樹

※高橋文花の高ははしご高が正式表記。

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会