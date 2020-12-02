KinKi Kidsが12月23日にリリースする16枚目のオリジナルアルバム「O album」の収録内容が発表された。

Blu-ray付きとDVD付きの初回限定盤には、「The Red Light」「Topaz Love」「会いたい、会いたい、会えない。」「光の気配」「KANZAI BOYA」といったシングル曲のほか、竹内アンナが作詞作曲、斉藤伸也（ONIGAWARA）が編曲した「感情愛情CRAZY」、松本隆が作詞、細野晴臣が作曲を手がけた「99%」、堂島孝平が作詞作曲、白井良明（ムーンライダーズ）が編曲した「DEEP DIVE」など13曲を収録。通常盤にはこれにボーナストラック「100年後の空にはなにが見えるんだろう」「STARS 」を加えた15曲が収められる。

KinKi Kids「O」収録内容

CD

01. 彗星の如く

［作詞・作曲：堂島孝平 / 編曲：堂島孝平、溝口和彦］

02. 感情愛情CRAZY

［作詞・作曲：竹内アンナ / 編曲：斉藤伸也（ONIGAWARA）］

03. 光の気配

［作詞：坂本真綾 / 作曲：川口進、Louise Frick Sveen、Xisco / 編曲：安部潤 / コーラスアレンジ：佐々木久美］

04. DEEP DIVE

［作詞・作曲：堂島孝平 / 編曲：白井良明 / コーラスアレンジ：堂島孝平］

05. 響 -hibiki-

［作詞・作曲：成海カズト / 編曲：363820］

06. 運命論

［作詞：KOUDAI IWATSUBO / 作曲：KOUDAI IWATSUBO、Hayato Yamamoto、Naoki Itai / 編曲：石塚知生 / コーラスアレンジ：岩田雅之］

07. The Red Light

［作詞：久保田利伸、森大輔 / 作曲：久保田利伸 / 編曲：森大輔］

08. KANZAI BOYA

［作詞・作曲：堂本剛 / 編曲：堂本剛、Gakushi］

09. Slash

［作詞：堂島孝平 / 作曲：堂本剛 / 編曲：CHOKKAKU / コーラスアレンジ：伊沢麻未］

10. 新しい時代

［作詞：堂本剛 / 作曲：マシコタツロウ / 編曲：吉田建 / ストリングスアレンジ：佐藤泰将］

11. 99%

［作詞：松本隆 / 作曲：細野晴臣 / 編曲：sugarbeans］

12. 会いたい、会いたい、会えない。

［作詞：久保田利伸、森大輔 / 作曲：久保田利伸 / 編曲：CHOKKAKU / コーラスアレンジ：森大輔］

13. Topaz Love

［作詞：堂本剛 / 作曲：堂本光一 / 編曲：堂島孝平 / ストリングスアレンジ：堂島孝平、sugarbeans］

14. 100年後の空にはなにが見えるんだろう（※通常盤のみ）

［作詞：松井五郎 / 作曲：織田哲郎 / 編曲：家原正樹 / コーラスアレンジ：Ko-saku］

15. STARS（※通常盤のみ）

［作詞・作曲・編曲：吉田建］

初回限定盤Blu-ray / DVD

・彗星の如く Music Clip?

・O album TV SPOT

・O album TV SPOT Making