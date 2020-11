メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット・燐舞曲がカバーする「深い森」のリリックビデオが期間限定で公開中。

今回、燐舞曲(加藤里保菜、大塚紗英、もものはるな、つんこ)がカバーする「深い森」はDo As Infinityの楽曲で、TVアニメ『犬夜叉』のEDテーマとなっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.