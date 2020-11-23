HERO・萩原ダイスケ原作によるTVアニメ「ホリミヤ」のキービジュアルがお披露目された。

ビジュアルには堀京子、宮村伊澄ら計9人のメインキャラクターをデザイン。また追加キャストとして井浦秀役で山下大輝、柳明音役で福山潤、進藤晃一役で八代拓、谷原マキオ役で千葉翔也、沢田ほのか役で麻倉もも、堀京介役で小野大輔、堀百合子役で茅野愛衣、堀創太役で寺崎裕香、井浦基子役で金元寿子が出演することも発表された。このほか追加スタッフ情報も公開されている。

なお第1話、第2話の先行上映会が12月11日に東京・アニメイト池袋本店、12月27日に北海道・アニメイト札幌、宮城・アニメイト仙台、愛知・アニメイト名古屋、大阪・アニメイト大阪日本橋animateO.N.SQUARE HALL3F、広島・アニメイト広島で開催されることも決定。アニメ本編に加え堀京子役の戸松遥、宮村伊澄役の内山昂輝、「ホリミヤ」応援隊長の岩井勇気（ハライチ）のスペシャル映像が上映されるほか、カレンダー風オリジナルイラストカードが来場者にプレゼントされる。

「ホリミヤ」はモテる外見とは裏腹に、家ではすっぴんで家庭的な高校生・堀京子と、陰気に見えるが、実はピアスとタトゥーだらけの美形男子・宮村伊澄の学生生活を描いた青春コメディ。2021年1月9日より順次放送されるほか、ABEMAをはじめとした各配信サイトでの配信も決定した。なお12月21日には新規PVなどを公開する2時間の特別番組「『ホリミヤ』超微炭酸系アベマ特番 #3」がABEMAにて配信される。このほか「ホリミヤ」の番宣ポスターが当たるTwitterを使ったキャンペーンも11月24日より行われる。

「『ホリミヤ』超微炭酸系アベマ特番 #3」

日程：2020年12月21日（月）

出演：内山昂輝、山下誠一郎、小坂井祐莉絵、岡本信彦、近藤玲奈、山下大輝、福山潤、麻倉もも、寺崎裕香

MC：岩井勇気（ハライチ）

TVアニメ「ホリミヤ」

放送情報

TOKYO MX：2021年1月9日（土）より毎週金曜24:30～

とちぎテレビ：2021年1月9日（土）より毎週金曜24:30～

群馬テレビ：2021年1月9日（土）より毎週金曜24:30～

BS11：2021年1月9日（土）より毎週金曜24:30～

MBS：2021年1月9日（土）より毎週金曜26:08～

スタッフ

原作：HERO・萩原ダイスケ「ホリミヤ」（掲載 月刊「Gファンタジー」 スクウェア・エニックス刊）

監督：石浜真史

シリーズ構成・脚本：吉岡たかを

キャラクターデザイン：飯塚晴子

音楽：横山克

色彩設計：横田明日香

美術監督：守安靖尚・薄井久代

撮影監督：佐久間悠也

CGディレクター：宮地克明

編集：木村祥明

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：CloverWorks

キャスト

堀京子：戸松遥

宮村伊澄：内山昂輝

石川透：山下誠一郎

吉川由紀：小坂井祐莉絵

仙石翔：岡本信彦

綾崎レミ：M・A・O

河野桜：近藤玲奈

井浦秀：山下大輝

柳明音：福山潤

進藤晃一：八代拓

谷原マキオ：千葉翔也

沢田ほのか：麻倉もも

堀京介：小野大輔

堀百合子：茅野愛衣

堀創太：寺崎裕香

井浦基子：金元寿子

(c)HERO・萩原ダイスケ／SQUARE ENIX・「ホリミヤ」製作委員会