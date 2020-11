バンダイ キャンディ事業部では、すみっコぐらしをモチーフにした「すみっコぐらしタルト スイートポテト風味」(税別230円)を、11月24日より全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドデザートコーナーにて順次発売する。

「すみっコぐらしタルト スイートポテト風味」(税別230円)は、すみっコたちが楽しくキャンプをしているデザイン。そこで出会った“かわうそ”と一緒にキャンプを楽しむ様子をデザインしたフィルムがのっている。フィルムのデザインは全6種類。パッケージは全2種類のデザインで展開する。

さくさくのタルト生地の中にはなめらかなスイートポテト風味のムースがつまっているとのこと。数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.