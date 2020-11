ユニクロは、「ポケモン(Pokemon)」「すみっコぐらし」によるラウンジホリデーコレクションを順次発売する。それぞれのコレクションは、オリジナルのノベルティグッズやキャンペーン企画を多数用意するという。

「ポケモン(Pokemon)」のフリースセットは、「Night Explorer (夜の冒険者)」をテーマに、大好きなポケモンと一緒に夜の街を冒険したい思いを表現したコレクション。夜をイメージしたネオン調のデザインに、星や月のモチーフをあしらっている。「ポケモン フリースセット」(1,990円)は、11月19日から販売を開始する。

また、ポケモンキッズ(ソフビ人形)のノベルティグッズや、「幻のポケモンゲットチャレンジ」に参加できるキャンペーンなどを実施。11月19日より、ポケモンフリースセットを1点購入すると、クリアカラーのポケモンキッズ(ソフビ人形2体セット)を1点プレゼントするキャンペーンを行う。ソフビ人形2体セットは「ピカチュウ&リザードン」「イーブイ&ワンパチ」「エースバーン&ルカリオ」の3種で、なくなり次第終了となる。

ソフビ人形2体セット一覧

さらに、ユニクロオンラインで注文した場合、11月16日出荷分よりポケモンオリジナルボックスの梱包で配送するとのこと。11月19日より、ポケモンフリースセットを購入すると先着で「幻のポケモンゲットチャレンジ」キャンペーンコード付きカードをプレゼントするという。

「すみっコぐらし」では、「すみっコぐらしの仲間たちとおうちで楽しいお泊りパーティ!」をテーマに、キュートなデザインとふわふわモコモコな肌触りのアイテムがそろう。てのりぬいぐるみのノベルティグッズも登場する。

12月18日から「すみっコぐらし フリースセット」(1,990円)と「すみっコぐらし ポンチョブランケット」(1,990円)が登場。いずれか1点を購入するとてのりぬいぐるみを1点プレゼントするキャンペーンも同日より開始する。てのりぬいぐるみは「えびふらいのしっぽ」「しろくま」「とかげ」の3種。

てのりぬいぐるみ

さらに同日より「オンラインストア限定セット」(3,980円)も販売。「すみっコぐらし フリースセット」「すみっコぐらし ポンチョブランケット」「てのりぬいぐるみセット(2種類)」の3点がセットになっており、てのりぬいぐるみセットは「えびふらいのしっぽセット」「しろくまセット」「とかげセット」の3種。購入した商品の同じ柄のてのりぬいぐるみがセットになっているとのこと。

また、同日よりすみっコぐらし限定デザインのUNIQLO ギフトカードの販売も予定している。

(C)2020 Pokemon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2020 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※価格は全て税別