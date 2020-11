KinKi KidsのライブDVD&BD『KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU』が、「オリコン週間DVDランキング」で3.4万枚、「オリコン週間BDランキング」で7.8万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間11月9日~11月15日)。

DVD1位は、2010年8月23日付の『KinKi Kids concert tour J』から11作連続通算18作目となり「DVD通算1位獲得作品数」で歴代2位タイを記録。ちなみに現在の1位は、嵐の21作となっている。

BDの1位は、2013年8月19日付の『KinKi Kids Concert -Thank you for 15years- 2012-2013』から8作連続かつ通算8作目となり、「BD1位獲得作品数」で連続&通算ともに3位タイを記録した。こちらは、1位が関ジャニ∞の12作、2位が嵐の10作。

また、音楽作品のDVDとBDを合計した同日付「ミュージックDVD・BDランキング」でも合計売上11.2万枚で、2014年11月3日付の『KinKi Kids Concert 2013-2014「L」』から7作連続通算7作目の1位を獲得。さらに、DVD、BDでの1位と合わせ、映像3部門でも7作連続通算7作目の1位となり「映像3部門同時1位獲得作品数」で連続&通算ともに、関ジャニ∞、嵐のそれぞれ10作に次ぐ歴代3位タイとなった。

本作は、2年ぶりに開催されたコンサートツアーより、2020年1月1日に大阪・京セラドームで行われた千秋楽公演の模様が収録され、通常盤には、KinKi Kidsコンサートの名物・長尺MCのダイジェスト50分も収録されている。