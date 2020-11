ユニクロはこのほど「PEANUTS(ピーナッツ)」「DISNEY MICKEY MOUSE art by Andy Warhol(ディズニー ミッキー マウス アート バイ アンディ・ウォーホル)」「Finlayson(フィンレイソン)」による、ラウンジホリデーコレクションを発売した。

11月6日に発売したのは、「PEANUTS(ピーナッツ)」のラウンジホリデーコレクション。フリース素材のルームウエア「WOMEN フリースセット」(2,990円)、「リバーシブルフリースブランケット」(1,990円)、「クッション」(1,500円)、「ウエストウォームパンツ」(990円)、「ソックス (2足組)」(990円)、「フリースルームシューズ」(990円)などを取りそろえる。

ユニクロ店舗で「PEANUTS」のアイテムを含め7,000円以上購入した人には、オリジナルポケッタブルギフト巾着を先着でプレゼントする。オンラインストアでは、「PEANUTS」のアイテムを含め7,000円以上購入した人の中から抽選でプレゼントする。

また、ギフトボックス(290円)を購入者には、「PEANUTS」キャラクターのスリーブケースを進呈。ホリデーの贈り物にぴったりなギフトカードも用意する(一部店舗およびオンラインストアでは取扱いなし)。

11月27日からは、「DISNEY MICKEY MOUSE art by Andy Warhol」のラウンジホリデーコレクションを販売する。

ポップアートの巨匠と言われるアンディ・ウォーホル氏のスタイルの一つ "リピートアート"を再現したもので、カラフルな色使いが特長の「ダブル・ミッキーマウス」のアートからミッキーマウスのみを抜き出したものや、シルクスクリーンの「ダブル・ミッキーマウス」に2種類のスケッチを重ねたデザインなどを採用した。

「ヒートテック毛布(シングル)」(5,990円)、「ヒートテック毛布(ダブル)」(6,990円)、「ルームシューズ」(990円)を用意する。

「DISNEY MICKEY MOUSE art by Andy Warhol」発売に合わせ、ユニクロオンラインストアを経由してディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」に入会すると、初回初月が無料になる「MAGIC FOR ALL ホリデーキャンペーン」も実施する。期間は11月27日~2021年1月31日。

12月11日には、北欧フィンランドのテキスタイルブランド「フィンレイソン」とコラボレーションした「Finlayson」ラウンジホリデーコレクションを発売する。

「WOMEN フリースセット」(2,990円)、「ヒートテック毛布(シングル)」(5,990円)、「ヒートテック毛布(ダブル)」(6,990円)、「フリースブランケット」(1,990円)、「ルームシューズ」(990円)を取りそろえる。

※価格はすべて税別