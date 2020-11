Spotifyが、初のオンラインライブイベント「Tokyo Super Hits Live 2020」を26日(20:00~)に開催することを発表し、嵐ら出演者も明らかになった。

嵐

同イベントには、嵐、Perfume、End of the World(SEKAI NO OWARI)、[Alexandros]など、国内外の多くのリスナーが支持するトップアーティストから、ビッケブランカ、Vaundy、マカロニえんぴつといった注目の次世代アーティストまで7組が出演。

ライブの模様は、日本のみならず海外でも生配信され、世界中の音楽ファンが日本のアーティストのパフォーマンスを楽しめる。27日(0:00~23:59)まで見逃し配信も設定されており、チケット価格は3,500円。

今回は、日本のポップシーンを彩るヒット曲を集めたプレイリスト「Tokyo Super Hits」をコンセプトにしたイベントということで、スポティファイジャパンコンテンツ統括の芦澤紀子氏は「プレイリストで出会ったアーティストのパフォーマンスに触れる機会を創ることで、国内はもちろん海外のリスナーが日本の音楽やアーティストをより好きになるきっかけを提供できれば」と期待を寄せた。

Perfume

End of the World

[Alexandros]